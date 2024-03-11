Конституционный суд Молдовы подтвердил: государственный язык страны - румынский

Конституционный суд Молдовы 11 марта частично отклонил жалобу депутатов Партии социалистов и коммунистов, которые оспаривали закон о признании государственным языком страны румынского, а не молдавского.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба суда.

Авторы жалобы – депутаты-социалисты Зинаида Гречаный, Влад Батринча и депутат-коммунист Владимир Воронин – утверждали, что закон о румынском языке недействителен, потому что предусматривал изменения в конституцию. А его приняли простым большинством, а не двумя третями голосов.

А партия власти Молдовы PAS утверждала, что речь идет не об изменении конституции, а о выполнении решения Конституционного суда Молдовы от 2013 года. Тогда он постановил, что Декларация о независимости Молдовы выше конституции, в том числе и в вопросе названия языка.

В конце концов Конституционный суд Молдовы отклонил жалобу в части, которая касалась изменения терминов, связанных с "молдавским языком", в законодательстве страны.

"Молдавский язык" – искусственный термин, который придумали в Советском Союзе, хотя сторонников "молдавского языка" в Молдове до сих пор остается немало.

Закон, который устраняет это понятие из конституции и других законов и вместо этого вводит "румынский язык", вступил в Молдове в силу весной 2023 года. В том же году Украина также официально отказалась от признания "молдавского языка".

Детали читайте в статье: Конец "молдавского языка". Зачем Молдова меняет конституцию и почему это важно для Украины.