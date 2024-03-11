Суд у Нідерландах відпустив кліматичних активістів, які приклеїли себе до картини

Апеляційний суд нідерландського міста Гаага вирішив звільнити від покарання трьох кліматичних активістів, яких визнали винними у псуванні картини Яна Вермера "Дівчина з перловою сережкою" в жовтні 2022 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NL Times.

Апеляційний суд підтвердив, що кліматичні активісти пошкодили раму полотна й захисне скло довкола нього. Він також зазначив, що тюремне ув'язнення або штраф "у принципі" є виправданою відповіддю на злочин.

Водночас судді вважають, що "застосування кримінального законодавства не може бути настільки радикальним, щоб мати "ефект обмеження" на людей, які хочуть реалізувати своє право на свободу вираження поглядів і свободу мирних зібрань у контексті акції протесту".

Зрештою, з урахуванням тривалості досудового ув'язнення Апеляційний суд Гааги постановив, що покарання у вигляді позбавлення волі "є занадто суворим".

У жовтні 2022 року кліматичні активісти влаштували акцію протесту в художній галереї "Мауріцхьойс" у Гаазі, під час якої один із них приклеїв голову до скла, що захищає відому картину Яна Вермера "Дівчина з перловою сережкою".

Двох із них згодом засудили до двох місяців ув'язнення, з них один умовно. Такий же вирок пізніше присудили третьому активісту, який знімав акцію на відео.

Нагадаємо, раніше німецькі кліматичні активісти з групи "Останнє покоління" заявили, що більше не будуть приклеювати себе до проїжджої частини на автошляхах.