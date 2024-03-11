Суд в Нидерландах отпустил климатических активистов, которые приклеили себя к картине

Апелляционный суд нидерландского города Гаага решил освободить от наказания трех климатических активистов, которых признали виновными в порче картины Яна Вермера "Девушка с жемчужной сережкой" в октябре 2022 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NL Times.

Апелляционный суд подтвердил, что климатические активисты повредили раму полотна и защитное стекло вокруг него. Он также отметил, что тюремное заключение или штраф "в принципе" является оправданным ответом на преступление.

В то же время судьи считают, что "применение уголовного законодательства не может быть настолько радикальным, чтобы иметь "эффект ограничения" на людей, которые хотят реализовать свое право на свободу выражения мнений и свободу мирных собраний в контексте акции протеста".

В конце концов, с учетом продолжительности досудебного заключения Апелляционный суд Гааги постановил, что наказание в виде лишения свободы "является слишком суровым".

В октябре 2022 года климатические активисты устроили акцию протеста в художественной галерее "Маурицхёйс" в Гааге, во время которой один из них приклеил голову к стеклу, защищающему известную картину Яна Вермера "Девушка с жемчужной сережкой".

Двух из них впоследствии приговорили к двум месяцам заключения, из них один условно. Такой же приговор позже присудили третьему активисту, который снимал акцию на видео.

Напомним, ранее немецкие климатические активисты из группы "Последнее поколение" заявили, что больше не будут приклеивать себя к проезжей части на автодорогах.