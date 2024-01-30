Німецькі кліматичні активісти припинять приклеювати себе на дорогах

Німецькі кліматичні активісти з групи "Останнє покоління" заявили, що більше не будуть приклеювати себе до проїжджої частини на автошляхах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DW.

"Відтепер ми будемо протестувати в іншій формі, але ігнорувати нас буде неможливо. З березня ми будемо закликати до непокірних зібрань по всій країні. Замість того, щоб розбиватися на маленькі групи та блокувати вулиці, ми будемо організовувати непокірні зібрання за участю великої кількості людей", – йдеться в їхній заяві.

Група заявила, що продовжить протестувати на нафтопроводах, вугільних шахтах та в аеропортах. Вона також пообіцяла "дедалі частіше відвідуватимуть місця знищення копалин, щоб висловити свій протест".

За словами активістів, в майбутньому вони хочуть "частіше напряму протистояти тим, хто несе відповідальність за руйнування клімату" та "публічно і перед камерами протидіяти політикам та іншим особам, які ухвалюють рішення".

Активісти "Останнього покоління" почали приклеювати себе до доріг як метод протесту в січні 2022 року, перекриваючи таким чином автошляхи та зупиняючи рух у таких містах, як Берлін і Гамбург.

Вони також приклеювали себе до злітних смуг в аеропортах Берліна, Гамбурга та Дюссельдорфа, що призводило до призупинення руху в аеропортах.

Нагадаємо, наприкінці листопада у Берліні кліматичні активісти заблокували головну дорогу, яка проходить між пам’ятником Колона Перемоги і Бранденбурзькими воротами поруч із будівлею німецького парламенту.

Перед тим вони двічі обливали фарбою Бранденбурзькі ворота, а також будівлю офісу канцлера.