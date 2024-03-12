ЗМІ: Макрон розлютився на єврокомісара за висловлювання на адресу фон дер Ляєн

Президент Франції Емманюель Макрон розлютився через заяви французького єврокомісара з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретона на адресу президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Про це у коментарі Politico розповів неназваний французький посадовець, повідомляє "Європейська правда".

Минулого тижня Бретон публічно поставив під сумнів підтримку фон дер Ляєн з боку її власної Європейської народної партії на з'їзді в Бухаресті.

Фон дер Ляєн не змогла отримати абсолютну підтримку свого висунення на другий термін на посаду президента Єврокомісії.

"Схоже, що ЄНП сама не вірить у свого кандидата", – написав минулого тижня французький єврокомісар у соціальних мережах.

Один французький посадовець на умовах анонімності сказав, що пост Бретона був "справжньою помилкою". За словами співрозмовника видання, він свідчить про "серйозний брак політичного чуття". Також цей пост "надзвичайно розлютив Макрона", додав він.

Співрозмовники видання розповіли, що Бретон викликав гнів у центристській партії президента "Відродження".

Висловлювання Бретона також розчарували адміністрацію в Брюсселі. Офіс генеральної секретарки Єврокомісії Ілзе Югансоне розповсюдив електронного листа, в якому нагадав членам комісії, що вони не повинні підривати інституцію, в якій працюють.

Один з посадовців ЄС на умовах анонімності стверджував, що ці рекомендації "розглядаються як засіб придушення будь-якої критики" фон дер Ляєн.

Водночас інший посадовець сказав, що Бретон "намагається привернути до себе увагу і прославитися, зрозуміло, що він хоче залишитися на посаді комісара".

Французький посадовець наголосив, що поведінка Бретона "послаблює фон дер Ляєн, в той час як геополітична ситуація не допускає непотрібних розбіжностей.

У лютому Європейська народна партія визначила фон дер Ляєн своєю єдиною кандидаткою на посаду президента Єврокомісії.

Очікується, що її кандидатуру на виборах очільника виконавчого органу ЄС підтримає більшість країн-членів.