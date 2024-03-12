СМИ: Макрон разозлился на еврокомиссара за высказывания в адрес фон дер Ляйен

Президент Франции Эмманюэль Макрон разозлился из-за заявлений французского еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона в адрес президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Об этом в комментарии Politico рассказал неназванный французский чиновник, сообщает "Европейская правда".

На прошлой неделе Бретон публично поставил под сомнение поддержку фон дер Ляйен со стороны ее собственной Европейской народной партии на съезде в Бухаресте.

Фон дер Ляйен не смогла получить абсолютную поддержку своего выдвижения на второй срок на пост президента Еврокомиссии.

"Похоже, что ЕНП сама не верит в своего кандидата", – написал на прошлой неделе французский еврокомиссар в социальных сетях.

Один французский чиновник на условиях анонимности сказал, что пост Бретона был "настоящей ошибкой". По словам собеседника издания, он свидетельствует о "серьезной нехватке политического чутья". Также этот пост "чрезвычайно разозлил Макрона", добавил он.

Собеседники издания рассказали, что Бретон вызвал гнев в центристской партии президента "Возрождение".

Высказывания Бретона также разочаровали администрацию в Брюсселе. Офис генсека Еврокомиссии Илзе Юхансоне распространил электронное письмо, в котором напомнил членам комиссии, что они не должны подрывать институт, в котором работают.

Один из чиновников ЕС на условиях анонимности утверждал, что эти рекомендации "рассматриваются как средство подавления любой критики" фон дер Ляйен.

В то же время другой чиновник сказал, что Бретон "пытается привлечь к себе внимание и прославиться, понятно, что он хочет остаться на посту комиссара".

Французский чиновник подчеркнул, что поведение Бретона "ослабляет фон дер Ляйен, в то время как геополитическая ситуация не допускает ненужных разногласий.

В феврале Европейская народная партия определила фон дер Ляйен своей единственной кандидатурой на пост президента Еврокомиссии.

Ожидается, что ее кандидатуру на выборах главы исполнительного органа ЕС поддержит большинство стран-членов.