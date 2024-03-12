Поліція розігнала активістів на чолі з Гретою Тунберг, які блокували парламент Швеції

Шведська поліція силою відвела від входу до парламенту Грету Тунберг та інших екоактивістів, які другий день поспіль блокували законодавчий орган, та відвезла їх у поліцейському фургоні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Двоє правоохоронців підняли Тунберг та протягли її близько 20 метрів від дверей, які вона блокувала, перш ніж покласти 21-річну активістку на землю.

Стокгольмська поліція заявила, що хоча активісти мають право на мітинг біля парламенту, вона все ж відтіснила від п'яти до 10 осіб від входу до будівлі.

Екоактивісти на чолі з Гретою Тунберг влаштували протест біля входів до шведського парламенту у понеділок, протестуючи проти політичної бездіяльності щодо наслідків зміни клімату.

Вони розійшлися у другій половині дня, але повернулися на акцію протесту у вівторок вранці.

Раніше Окружний суд Лондона виправдав Тунберг і ще чотирьох людей за звинуваченнями у відмові коритись поліції під час кліматичної акції протесту в жовтні 2023 року.

Перед акцією в Лондоні окружний суд шведського міста Мальме оштрафував Тунберг удруге поспіль через непокору поліції під час акції проти видобутку нафти.