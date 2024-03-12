Полиция разогнала активистов во главе с Гретой Тунберг, блокировавших парламент Швеции

Шведская полиция силой отвела от входа в парламент Грету Тунберг и других экоактивистов, которые второй день подряд блокировали законодательный орган, и увезла их в полицейском фургоне.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Двое правоохранителей подняли Тунберг и протащили ее около 20 метров от дверей, которые она блокировала, прежде чем уложить 21-летнюю активистку на землю.

Стокгольмская полиция заявила, что хотя активисты имеют право на митинг возле парламента, она все же оттеснила от пяти до десяти человек от входа в здание.

Экоактивисты во главе с Гретой Тунберг устроили протест у входов в шведский парламент в понедельник, протестуя против политического бездействия в отношении последствий изменения климата.

Они разошлись во второй половине дня, но вернулись на акцию протеста во вторник утром.

Ранее Окружной суд Лондона оправдал Тунберг и еще четырех человек по обвинению в отказе повиноваться полиции во время климатической акции протеста в октябре 2023 года.

Перед акцией в Лондоне окружной суд шведского города Мальме оштрафовал Тунберг второй раз подряд за неповиновение полиции во время акции против добычи нефти.