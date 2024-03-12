В Угорщині викликали посла США через слова Байдена про зустріч Орбана з Трампом

Заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр 12 березня прийняв посла США Девіда Прессмена через слова Джо Байдена про зустріч угорського прем’єра Віктора Орбана з Дональдом Трампом.

Про це в коментарі телеканалу ATV сказав голова угорського МЗС Петер Сійярто, пише "Європейська правда".

Після зустрічі Орбана й Трампа президент США сказав, що прем'єр Угорщини "не вважає, що демократія працює, і прагне диктатури".

Як пояснив Петер Сійярто, Угорщина "не зобов'язана терпіти таку брехню від будь-кого, навіть якщо ця людина є президентом Сполучених Штатів".

"Офіційна американська позиція, що ми будуємо диктатуру в Угорщині, надзвичайно ускладнює двосторонні відносини, позаяк це ображає не уряд, а всю країну, тому що прем'єр-міністр і уряд керують країною не за випадковим жеребом, а за вибором народу", – вважає голова МЗС Угорщини.

Він додав, що посла США під час виклику просили показати заяву Орбана про диктатуру, яку йому "приписав" Байден, і "очевидно, що такої заяви зроблено не було".

Нагадаємо, Орбан провів зустріч з Трампом в американському штаті Флорида. Після неї прем'єр Угорщини заявив: якби Трамп повернувся до влади, "світ став би кращим".

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