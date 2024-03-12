В Венгрии вызвали посла США из-за слов Байдена о встрече Орбана с Трампом

Заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр 12 марта принял посла США Дэвида Прессмена из-за слов Джо Байдена о встрече венгерского премьера Виктора Орбана с Дональдом Трампом.

Об этом в комментарии телеканалу ATV сказал глава венгерского МИД Петер Сийярто, пишет "Европейская правда".

После встречи Орбана и Трампа президент США сказал, что премьер Венгрии "не считает, что демократия работает, и стремится к диктатуре".

Как пояснил Петер Сийярто, Венгрия "не обязана терпеть такую ложь от кого-либо, даже если этот человек является президентом Соединенных Штатов".

"Официальная американская позиция, что мы строим диктатуру в Венгрии, чрезвычайно усложняет двусторонние отношения, поскольку это оскорбляет не правительство, а всю страну, потому что премьер-министр и правительство руководят страной не по случайному жребию, а по выбору народа", – считает глава МИД Венгрии.

Он добавил, что посла США во время вызова просили показать заявление Орбана о диктатуре, которую ему "приписал" Байден, и "очевидно, что такого заявления сделано не было".

Напомним, Орбан провел встречу с Трампом в американском штате Флорида. После нее премьер Венгрии заявил: если бы Трамп вернулся к власти, "мир стал бы лучше".

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