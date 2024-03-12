Еврокомиссия официально рекомендовала начать переговоры о вступлении с Боснией и Герцеговиной

Европейская комиссия 12 марта опубликовала отчет о прогрессе в выполнении рекомендаций Боснией и Герцеговиной, где официально рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с этой страной.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Еврокомиссии.

В отчете по БиГ указано, что страна с момента предоставления Европейским советом статуса кандидата на вступление в декабре 2022 года осуществила ряд соответствующих реформ, "которые принесли положительные результаты".

"Босния и Герцеговина продемонстрировала решительную настроенность двигаться вперед в проведении долгожданных реформ, таких как принятие закона о предотвращении конфликта интересов и закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма", – отмечает Еврокомиссия.

Также она отметила прогресс в судебной и правоохранительной реформах, согласовании внешней политики и управления миграцией.

"В свете результатов, достигнутых с 2022 года, комиссия считает, что Босния и Герцеговина достигла необходимого уровня соответствия критериям членства. Поэтому комиссия рекомендует Совету открыть переговоры о вступлении с Боснией и Герцеговиной", – говорится в сообщении.

Также исполнительный орган Евросоюза рекомендует Совету ЕС утвердить рамки переговоров после того, как Босния и Герцеговина "предпримет дальнейшие шаги в соответствии с отчетом".

В ноябре 2023-го Еврокомиссия рекомендовала открытие переговоров о вступлении с БиГ, когда будет достигнут достаточный уровень соответствия критериям членства. Лидеры ЕС на саммите в декабре того же года решили отложить решение о начале переговоров.

Босния и Герцеговина подала заявку на членство в Европейском Союзе в 2016 году.

Читайте также, почему Западные Балканы могут превратиться в основную проблему на пути Украины в ЕС.