Военный корабль Греции отразил атаку дронов хуситов в Красном море

Военный корабль Греции, который присутствует в Красном море в рамках специальной миссии ЕС, отразил атаку беспилотников хуситов.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

В вооруженных силах Греции в среду сообщили, что греческий корабль, участвующий в военной миссии ЕС в Красном море, открыл огонь по двум беспилотникам и "отразил атаку". Других деталей не сообщают.

Во вторник появлялось аналогичное сообщение относительно итальянского корабля-участника миссии, команда сбила два беспилотника.

В минувшие выходные военные США, Великобритании и Франции сбили десятки дронов в районе Красного моря после того, как йеменские боевики-хуситы, которых поддерживает Иран, атаковали сухогруз Propel Fortune и американские эсминцы.

Напомним, военно-морская миссия ЕС для защиты гражданского судоходства в Красном море под названием Aspides действует с 19 февраля 2024 года; США с группой союзников развернули свою миссию еще с конца 2023 года.