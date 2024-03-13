СМИ: Лидеры ЕС будут предлагать новые санкции против Беларуси, КНДР и Ирана

Лидеры стран Евросоюза на следующей неделе будут призывать к введению новых санкций против Беларуси, Северной Кореи и Ирана из-за их роли в помощи РФ в ее захватнической войне против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, такой призыв будет содержаться в итоговом решении саммита лидеров ЕС.

"Доступ России к чувствительным компонентам и технологиям, имеющим важное значение для ведения боевых действий, нужно и в дальнейшем ограничивать", – говорится в проекте выводов саммита лидеров ЕС 21-22 марта, который оказался в распоряжении агентства.

Согласно документу, ограничения должны включать меры по субъектам в третьих странах, способствующих незаконной торговле военными компонентами с Россией.

Лидеры членов ЕС также обсудят прогресс в использовании замороженных активов российского центрального банка, говорится в проекте.

Они также осудят недавнее решение Израиля разрешить строительство еще 3500 домов для своих граждан на Западном берегу реки Иордан, одной из двух основных палестинских территорий рядом с Газой, указывают в документе.

Напомним, 23 февраля Совет ЕС принял тринадцатый пакет ограничительных мер против России и тех, кто несет ответственность за продолжение войны против Украины, а также тех, кто существенно поддерживает военные усилия РФ.

После этого СМИ сообщили, что Евросоюз начал работу над следующим пакетом санкций.

В то же время лидеры "Группы семи" по итогам онлайн-саммита 24 февраля отметили, что будут продолжать лишать Россию доходов для ведения полномасштабной войны против Украины и наказывать третьи страны, которые ей помогают в этом.