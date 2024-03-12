Гуманітарний коридор з Кіпру до Гази запрацював

Перший корабель з гумдопомогою вирушив гуманітарним морським коридором з Кіпру до Гази.

Про це у Twitter (X) написав президент Кіпру Нікос Христодулідіс, повідомляє "Європейська правда".

Гуманітарний коридор отримав назву "Ініціатива Амальтея" на честь прийомної матері Зевса в грецькій міфології.

Президент Кіпру описав цю ініціативу як "рятівний круг для цивільного населення".

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що відправка першого корабля – "це знак надії".

"Ми будемо наполегливо працювати разом, щоб за ним вирушили багато інших кораблів. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб допомога дійшла до палестинців", – додала вона.

Напередодні стало відомо, що морський коридор гуманітарної допомоги між Кіпром та Газою не почав працювати попри очікування, що він відкриється у суботу або в неділю. Причиною затримки називали "технічні труднощі".

Раніше президент США Джо Байден доручив американським військовим створити тимчасовий порт на узбережжі Гази, щоб полегшити гуманітарну кризу в секторі, де Ізраїль проводить військову операцію проти терористичного угруповання ХАМАС.

Перед цим США та Йорданія здійснили нове повітряне десантування гуманітарної допомоги для мешканців Гази.

Байден 1 березня оголосив, що Штати почнуть скидати продовольчу допомогу населенню сектора Гази з повітря на тлі поглиблення гуманітарної кризи й ускладнення доставки допомоги наземним шляхом.