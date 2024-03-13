Захарову "насторожила" заява прем’єра Вірменії про вихід з ОДКБ

Офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова на брифінгу 13 березня вирішила прокоментувати заяву вірменського прем’єр-міністра Нікола Пашиняна про перспективу виходу його країни з ОДКБ.

Як пише "Європейська правда", слова Захарової переповіла пропагандистська агенція ТАСС.

Речниця МЗС РФ заявила, що Москва ніколи не ставила під сумнів "суверенне право будь-якої держави визначати свій зовнішньополітичний курс", але її "не може не насторожувати контрпродуктивна й ультимативна, а часом і образлива риторика" вірменської влади.

Захарова назвала неприпустимим "зневажливе ставлення до праці колосальної кількості людей" в ОДКБ, результати якої "очевидні всім протягом тривалого періоду часу". На її думку, Вірменія була б у більшій безпеці, якби погодилась розмістити в себе спостережну місію ОДКБ.

"Продовження нинішнього курсу Єревана може зрештою завдати непоправної шкоди нашим союзницьким відносинам, створити серйозні ризики для суверенітету республіки, остаточно зруйнувати наявні дієві механізми гарантування безпеки країни, позначитися на перспективах її поступального соціально-економічного розвитку", – пригрозила вона.

Нагадаємо, у лютому прем’єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна призупинила участь в ОДКБ. Потім він уточнив, що остаточне рішення країни щодо участі в організації буде залежати від того, чи там пояснять, у чому бачать свою "зону відповідальності" у Вірменії.

Раніше Пашинян також заявляв, що Вірменія більше не може покладатися на Росію як на свого головного оборонного і військового партнера, оскільки Кремль неодноразово підводив її.

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