Захарову "насторожило" заявление премьера Армении о выходе из ОДКБ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге 13 марта решила прокомментировать заявление армянского премьер-министра Никола Пашиняна о перспективе выхода его страны из ОДКБ.

Как пишет "Европейская правда", слова Захаровой пересказало пропагандистское агентство ТАСС.

Пресс-секретарь МИД РФ заявила, что Москва никогда не ставила под сомнение "суверенное право любого государства определять свой внешнеполитический курс", но ее "не может не настораживать контрпродуктивная и ультимативная, а порой и оскорбительная риторика" армянских властей.

Захарова назвала недопустимым "пренебрежительное отношение к труду колоссального количества людей" в ОДКБ, результаты которого "очевидны всем в течение длительного периода времени". По ее мнению, Армения была бы в большей безопасности, если бы согласилась разместить у себя наблюдательную миссию ОДКБ.

"Продолжение нынешнего курса Еревана может в конечном итоге нанести непоправимый вред нашим союзническим отношениям, создать серьезные риски для суверенитета республики, окончательно разрушить имеющиеся действенные механизмы обеспечения безопасности страны, сказаться на перспективах ее поступательного социально-экономического развития", – пригрозила Захарова.

Напомним, в феврале премьер Армении Никол Пашинян заявил, что его страна приостановила участие в ОДКБ. Затем он уточнил, что окончательное решение страны относительно участия в организации будет зависеть от того, объяснят ли там, в чем видят свою "зону ответственности" в Армении.

Он также заявлял, что Армения больше не может полагаться на Россию как на своего главного оборонного и военного партнера, поскольку Кремль неоднократно подводил ее.

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