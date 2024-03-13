Україна та Фінляндія поговорили про безпекову угоду

Делегації України та Фінляндії провели черговий раунд переговорів щодо укладення двосторонньої безпекової угоди.

Про це 13 березня сповістив Офіс президента, пише "Європейська правда".

Українську делегацію, яку очолює голова ОП Андрій Єрмак, на переговорах представляв його заступник Ігор Жовква. До складу делегації увійшли представники МЗС, Міноборони, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості та інших відомств.

Фінляндію представляла делегація урядовців на чолі з представниками Міністерства закордонних справ.

"Було продовжено роботу над проєктом угоди та окреслено її межі й ключові елементи, узгоджено графік подальших переговорів", – зазначили в Офісі президента без подальших уточнень.

Нагадаємо, на сьогодні безпекові угоди Україна уже підписала з Британією, Німеччиною, Францією, Данією, а також Італією, Канадою та Нідерландами.

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