Украина и Финляндия поговорили о соглашении по безопасности

Делегации Украины и Финляндии провели очередной раунд переговоров по заключению двустороннего соглашения по безопасности.

Об этом 13 марта сообщил Офис президента, пишет "Европейская правда".

Украинскую делегацию, которую возглавляет председатель ОП Андрей Ермак, на переговорах представлял его заместитель Игорь Жовква. В состав делегации вошли представители МИД, Минобороны, Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности и других ведомств.

Финляндию представляла делегация чиновников во главе с представителями Министерства иностранных дел.

"Была продолжена работа над проектом соглашения и очерчены его границы и ключевые элементы, согласован график дальнейших переговоров", – отметили в Офисе президента без дальнейших уточнений.

Напомним, на сегодня соглашения по безопасности Украина уже подписала с Британией, Германией, Францией, Данией, а также Италией, Канадой и Нидерландами.

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