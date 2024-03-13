В Ірландії обладнають місця для тимчасового розміщення 2000 біженців з України

Уряд Ірландії 13 березня затвердив створення п’яти центрів тимчасового розміщення біженців з України, розрахованих на майже 2000 людей.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на The Irish Times.

Центри для тимчасового розміщення українців будуть створені в Дубліні, містах Лімерик і Корк, а такж графствах Ліїш і Кілдер. Найбільше з них, у Ліїші, буде розраховане на 950 людей, найменше, в Корку, – на 107.

Центри надаватимуть допомогу в пошуку роботи та житла в Ірландії, а також допоможуть розібратись із місцевими реаліями. Але після 90 днів українці матимуть покинути центри тимчасового розміщення або знайти інше житло.

Про створення центрів, дата відкриття яких ще не відома, оголосили в той час, як в Ірландії, за оцінками, понад 1200 біженців з України не мають місця для ночівлі.

Згідно з новими правилами, біженці з України зможуть перебувати в цих центрах лише протягом 90 днів, у цей час їм виплачуватимуть щотижневу допомогу в розмірі 38,8 євро на дорослого та 29,8 євро на дитину.

За офіційними даними, до Ірландії з початку повномасштабного вторгнення в’їхали понад 100 тисяч українців. Із них близько 20 тисяч або повернулися в Україну самостійно, або виїхали в інші країни.

Ще восени 2022 року уряд Ірландії повідомляв, що в країні не вистачає місць для розселення українських біженців.