В Ирландии оборудуют места для временного размещения 2000 беженцев из Украины

Правительство Ирландии 13 марта утвердило создание пяти центров временного размещения беженцев из Украины, рассчитанных на почти 2000 человек.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Irish Times.

Центры для временного размещения украинцев будут созданы в Дублине, городах Лимерик и Корк, а также графствах Лииш и Килдер. Самый большой из них, в Лиише, будет рассчитан на 950 человек, самый маленький, в Корке, – на 107.

Центры будут оказывать помощь в поиске работы и жилья в Ирландии, а также помогут разобраться с местными реалиями. Но после 90 дней украинцы должны будут покинуть центры временного размещения или найти другое жилье.

О создании центров, дата открытия которых еще не известна, объявили в то время, как в Ирландии, по оценкам, более 1200 беженцев из Украины не имеют места для ночлега.

Согласно новым правилам, беженцы из Украины смогут находиться в этих центрах только в течение 90 дней, в это время им будут выплачивать еженедельное пособие в размере 38,8 евро на взрослого и 29,8 евро на ребенка.

По официальным данным, в Ирландию с начала полномасштабного вторжения въехали более 100 тысяч украинцев. Из них около 20 тысяч или вернулись в Украину самостоятельно, или выехали в другие страны.

Еще осенью 2022 года правительство Ирландии сообщало, что в стране не хватает мест для расселения украинских беженцев.