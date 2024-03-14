В Германии работники службы безопасности в аэропортах продолжили забастовки

В Германии профсоюз Verdi объявил, что забастовки работников службы безопасности в нескольких региональных аэропортах продлятся в четверг и пятницу, что приведет к отмене авиарейсов и перебоям в работе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По данным профсоюза, сотрудники службы безопасности будут бастовать весь день четверга в аэропортах Гамбурга, Штутгарта, Карлсруэ/Баден-Бадена, Кельна и Берлина.

По оценкам ассоциации аэропортов ADV, более 580 рейсов, вероятно, будут отменены, что затронет около 90 тысяч пассажиров.

Дополнительные забастовки в пятницу охватят аэропорты Ганновера, Дортмунда, Визе, Дрездена, Лейпцига и Карлсруэ/Баден-Бадена.

В аэропорту Мюнхена с 4 утра в четверг до 6 утра в пятницу также будут бастовать сотрудники служб контроля персонала и товаров, а также грузового контроля.

Аэропорт Ганновера объявил, что все вылеты в пятницу между полуночью и полуднем отменены, но на прибытие это не повлияет.

Verdi требует повышения почасовой заработной платы на 2,80 евро, более высоких премий по результатам работы и лучших условий оплаты сверхурочных.

Профсоюз ведет коллективные переговоры с Федеральной ассоциацией компаний по авиационной безопасности, которая представила встречное предложение по повышению заработной платы на 2,70 евро, которое будет осуществляться поэтапно в течение более длительного периода.

"Работодатели недавно подали предложение, которое, по общему признанию, улучшилось, но далеко не является удовлетворительным. Мы не придем к согласию на этом пути", – сказал переговорщик от Verdi Вольфганг Пипер.

Переговоры должны возобновиться 20 марта.

Напомним, во вторник в Германии началась 24-часовая забастовка машинистов пассажирских поездов. Параллельно отдельную 19-часовую забастовку начали бортпроводники Lufthansa на рейсах, вылетающих из Франкфурта.

Кроме того, один из операторов общественного транспорта Брюсселя предупредил о возможности значительных перебоев с движением транспорта во вторник в связи с акциями протеста против мер жесткой экономии в ЕС.