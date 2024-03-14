Президентка Швейцарії обговорить з головою Єврокомісії оновлення відносин

Президентка Швейцарії Віола Амгерд зустрінеться з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Брюсселі в понеділок, щоб обговорити початок переговорів щодо оновлення двосторонніх відносин між Швейцарією та ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє швейцарський уряд.

Амгерд та фон дер Ляєн офіційно відкриють перемовини в присутності головних переговірників з обох сторін, йдеться в пресрелізі. Президентка Швейцарії також зустрінеться з віцеголовою Єврокомісії Марошем Шефчовичем.

Зазначають, що візит у відповідь до міністра закордонних справ Ігнаціо Кассіса планують організувати в Берні на початку літа, щоб оцінити прогрес у переговорах та обговорити їх продовження.

"Швейцарія та ЄС прагнуть стабілізувати та розвивати свої двосторонні відносини", – йдеться в повідомленні.

У своїй заяві швейцарський уряд вказав, що окрім двосторонніх відносин, у понеділок обговорюватимуть спільні геополітичні та безпекові виклики.

"Учасники також обговорять ситуацію в Європі у зв'язку з війною Росії проти України, ситуацію на Близькому Сході та відданість Швейцарії та ЄС миру й безпеці", – йдеться в пресрелізі.

Рада Європейського Союзу 12 березня уповноважила Європейську комісію від імені всього ЄС провести переговори щодо "оновлення відносин" зі Швейцарією та схвалила відповідні директиви.

Минулого тижня швейцарський уряд також затвердив новий мандат на переговори з Брюсселем щодо модернізації відносин країни з Євросоюзом.

Геополітична напруженість і війна РФ проти України вже підштовхують традиційно нейтральних швейцарців до відходу від надмірно ізоляціоністської позиції. Країна приєдналася до санкцій ЄС проти Росії і рухається до того, щоб визнати ХАМАС терористичною організацією.