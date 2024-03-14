Президент Швейцарии обсудит с главой Еврокомиссии обновление отношений с ЕС

Президент Швейцарии Виола Амхерд встретится с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе в понедельник, чтобы обсудить начало переговоров по обновлению двусторонних отношений между Швейцарией и ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает швейцарское правительство.

Амхерд и фон дер Ляйен официально откроют переговоры в присутствии главных переговорщиков с обеих сторон, говорится в пресс-релизе. Президент Швейцарии также встретится с вице-председателем Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.

Отмечается, что в начале лета делегация ЕС совершит ответный визит к министру иностранных дел Игнацио Кассису, чтобы оценить прогресс в переговорах и обсудить их продолжение.

"Швейцария и ЕС стремятся стабилизировать и развивать свои двусторонние отношения", – говорится в сообщении.

В своем заявлении швейцарское правительство указало, что, кроме двусторонних отношений, в понедельник будут обсуждать общие геополитические вызовы и вызовы безопасности.

"Участники также обсудят ситуацию в Европе в связи с войной России против Украины, ситуацию на Ближнем Востоке и приверженность Швейцарии и ЕС миру и безопасности", – говорится в пресс-релизе.

Совет Европейского Союза 12 марта уполномочил Европейскую комиссию от имени всего ЕС провести переговоры по обновлению отношений со Швейцарией и одобрил соответствующие директивы.

На прошлой неделе швейцарское правительство также утвердило новый мандат на переговоры с Брюсселем по модернизации отношений страны с Евросоюзом.

Геополитическая напряженность и война РФ против Украины уже подталкивают традиционно нейтральных швейцарцев к отходу от чрезмерно изоляционистской позиции. Страна присоединилась к санкциям ЕС против России и движется к тому, чтобы признать ХАМАС террористической организацией.