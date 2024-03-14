Боррель – про "білий прапор" для України: Папа увійшов у сад, куди його ніхто не кликав

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель прокоментував слова Папи Римського, який закликав Україну мати "сміливість білого прапора" й бути готовою до переговорів із Росією.

Про це Боррель сказав в інтерв’ю RTVE, повідомляє "Європейська правда".

Топдипомат ЄС на прохання прокоментувати слова Папи зазначив, що побіжно торкнувся їх у своїй промові в Раді безпеки ООН на початку тижня.

"І в цій промові я сам не посоромився сказати, що Його Святість Папа увійшов у сад, в який його ніхто не кликав", – сказав Боррель, використавши іспанську ідіому, яка означає "накликати на себе біду".

Він додав, що не вважає правильним "запрошувати Україну до капітуляції". "Навпаки, час продовжувати їй допомагати", – наголосив європейський дипломат.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск, говорячи про війну, сказав, що Україна повинна мати "відвагу білого прапора" і бути готовою вести переговори. У подальшому коментарі представник Ватикану зазначив, що заява понтифіка не була закликом до капітуляції України.

Слова Папи викликали широкий резонанс і багато критичних коментарів.

Так, очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Папі слід було б звернутися із закликом до президента РФ Владіміра Путіна щодо виведення окупаційних військ з України. Речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань зауважив, що мир "в руках однієї людини" – президента Росії, тому що війна почалася і триває через нього.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба відповів Папі Римському, що прапор України – не білий, а синьо-жовтий.