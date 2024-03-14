Боррель – о "белом флаге" для Украины: Папа вошел в сад, куда его никто не звал

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал слова Папы Римского, который призвал Украину иметь "смелость белого флага" и быть готовой к переговорам с Россией.

Об этом Боррель сказал в интервью RTVE, сообщает "Европейская правда".

Топдипомат ЕС на просьбу прокомментировать слова Папы отметил, что вскользь коснулся их в своей речи в Совете безопасности ООН в начале недели.

"И в этой речи я сам не постеснялся сказать, что Его Святейшество Папа вошел в сад, в который его никто не звал", – сказал Боррель, использовав испанскую идиому, которая означает "навлечь на себя беду".

Он добавил, что не считает правильным "приглашать Украину к капитуляции". "Наоборот, время продолжать ей помогать", – подчеркнул европейский дипломат.

Напомним, Папа Римский Франциск, говоря о войне, сказал, что Украина должна иметь "отвагу белого флага" и быть готовой вести переговоры. В дальнейшем комментарии представитель Ватикана отметил, что заявление понтифика не было призывом к капитуляции Украины.

Слова Папы вызвали широкий резонанс и много критических комментариев.

Так, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Папе следовало бы обратиться с призывом к президенту РФ Владимиру Путину о выводе оккупационных войск из Украины. Представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам отметил, что мир "в руках одного человека" – президента России, потому что война началась и продолжается из-за него.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил Папе Римскому, что флаг Украины – не белый, а сине-желтый.