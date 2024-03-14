Експрезидента Чехії Земана госпіталізували

79-річного колишнього президента Чехії Мілоша Земана 14 березня госпіталізували, нині він перебуває під наглядом лікарів в лікарні у Празі.

Про це інформагентству ČTK повідомили речник Земана Іржі Овчачек та представниця лікарні Павліна Данкова, пише "Європейська правда".

За інформацією чеських ЗМІ, в четвер Земан пройшов обстеження в лікарні, яке виявило невизначене ускладнення, через яке його госпіталізували.

"Президент був госпіталізований через певні труднощі і проходить розслідування. Труднощі зі здоров'ям також пов'язані з діабетом. Очікується, що він пробуде в лікарні близько тижня", – сказав Овчачек.

Ще на початку першого президентського терміну Мілоша Земана лікарі виявили в нього множинну нейропатію, через яку він втрачає відчуття в ногах, що є поширеним неврологічним ускладненням цукрового діабету.

Кілька разів Земан потрапляв до лікарні через ускладнення. Після парламентських виборів 2021 року він був ушпиталений на 48 днів, після чого вирішив пересісти на інвалідний візок.