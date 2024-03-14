Экс-президента Чехии Земана госпитализировали

79-летнего бывшего президента Чехии Милоша Земана 14 марта госпитализировали, сейчас он находится под наблюдением врачей в больнице в Праге.

Об этом информагентству ČTK сообщили представитель Земана Иржи Овчачек и представитель больницы Павлина Данкова, пишет "Европейская правда".

По информации чешских СМИ, в четверг Земан прошел обследование в больнице, которое выявило неопределенное осложнение, из-за которого его госпитализировали.

"Президент был госпитализирован из-за определенных трудностей и проходит расследование. Трудности со здоровьем также связаны с диабетом. Ожидается, что он пробудет в больнице около недели", – сказал Овчачек.

Еще в начале первого президентского срока Милоша Земана врачи обнаружили у него множественную нейропатию, из-за которой он теряет ощущение в ногах, что является распространенным неврологическим осложнением сахарного диабета.

Несколько раз Земан попадал в больницу из-за осложнений. После парламентских выборов 2021 года он был госпитализирован на 48 дней, после чего решил пересесть на инвалидную коляску.