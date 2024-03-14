Посол США предостерег Венгрию от укрепления связей с РФ

Посол США в Венгрии Дэвид Прессмен раскритиковал связи Венгрии с РФ несмотря на захватническую войну, которую Россия ведет против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

В своей речи по случаю 25-й годовщины членства Венгрии в НАТО он заявил, что союзники по НАТО предупреждают Венгрию об опасности ее "тесных" отношений с Россией, которые "крепнут".

По его словам, если это будет политический выбор Будапешта, "нам придется решить, как лучше всего защитить наши интересы безопасности".

"Эти законные беспокойства по безопасности, которые разделяют 31 союзник Венгрии, нельзя игнорировать", – сказал Прессмен.

Посол США указал, что Венгрия является союзником, "который ведет себя не так, как кто-либо другой".

"Она (эта речь) о правительстве, которое называет США "врагом" и обращается с ними, делая при этом политический выбор, который все больше изолирует его от друзей и союзников. Эта речь о том, что давний друг и союзник говорит и делает вещи, которые подрывают доверие и дружбу", – подчеркнул он.

Прессман также заявил, что Венгрия открыто призывает США и других союзников отрезать Украину от военной поддержки, чтобы заставить ее к немедленному прекращению огня и мирным переговорам.

"Соединенные Штаты также хотят мира. Мы хотим, чтобы эта война закончилась. Но венгерское предложение не соответствует реальности", – подчеркнул посол.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто набросился с обвинениями в адрес советника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, пытаясь защитить репутацию своего шефа Виктора Орбана.

12 марта заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр принял посла США Дэвида Прессмена из-за слов Джо Байдена о встрече венгерского премьера Виктора Орбана с Дональдом Трампом.

После их встречи Байден заявил, что премьер Венгрии "не считает, что демократия работает, и стремится к диктатуре". В МИД Венгрии отреагировали, что не обязаны терпеть "такую ложь" от кого-либо, "даже если этот человек является президентом Соединенных Штатов".

Об американских планах Орбана и о важных деталях его заявлений читайте в статье Семейные ценности Трампа и Орбана. Все о "плане по Украине" и визите венгерского лидера в США.