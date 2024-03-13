США стурбовані корупцією та ерозією демократії в Угорщині

У Білому домі висловили стурбованість наступом Угорщини на демократичні інститути, а також ситуацією з корупцією в країні.

Про це на брифінгу заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє "Європейська правда".

"Що я скажу від імені адміністрації Байдена, так це те, що ми не приховували нашого глибокого занепокоєння наступом Будапешта на демократичні інститути, зокрема на судову владу, корупцією в Угорщині та іншими проявами ерозії демократії в країні з боку її керівництва", – зазначив Салліван у відповідь на запитання, чи вважає уряд США диктатурою Угорщину.

За його словами, це те, про що Вашингтон напряму говорив з Будапештом.

"Наша позиція полягає в тому, що Угорщина здійснила наступ на демократичні інститути, і це залишається для нас джерелом серйозного занепокоєння", – наголосив представник Білого дому.

Раніше заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр 12 березня прийняв посла США Девіда Прессмена через слова Джо Байдена про зустріч угорського прем’єра Віктора Орбана з Дональдом Трампом.

Після зустрічі Орбана й Трампа президент США сказав, що прем'єр Угорщини "не вважає, що демократія працює, і прагне диктатури".

Нагадаємо, Орбан провів зустріч з Трампом в американському штаті Флорида. Після неї прем'єр Угорщини заявив: якби Трамп повернувся до влади, "світ став би кращим".

Про американські плани Орбана та про важливі деталі його заяв читайте в статті Сімейні цінності Трампа і Орбана. Все про "план щодо України" та візит угорського лідера до США.