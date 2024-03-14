Сійярто накинувся на радника Байдена, захищаючи Орбана

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто накинувся зі звинуваченнями на адресу радника президента США з питань нацбезпеки Джейка Саллівана, намагаючись захистити репутацію свого шефа Віктора Орбана.

Допис про Саллівана Сійярто зробив у себе у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, угорський міністр звинуватив Саллівана у брехні.

"Вчора провоєнний, прогендерний та проміграційний демократичний уряд США продовжив свою кампанію брехні проти Угорщини. Цього разу до хору приєднався головний радник з питань національної безпеки", – написав очільник МЗС Угорщини.

Він вважає, що заява Саллівана дала зрозуміти, що "американським демократам важко змиритися з тим, що посеред прогресивного ліберального моря Європи все ще існує острів, на якому ми з гордістю проголошуємо: ні війні, ні гендеру, ні міграції".

"Ми залишаємося твердо відданими миру, захисту сімей від агресивної гендерної пропаганди та недопущенню нелегальних мігрантів. Подобається це американським демократам чи ні", – додав Сійярто.

Так очільник угорського МЗС відреагував на заяву Саллівана щодо того, що США занепокоєні наступом на демократичні інститути, який відбувається в Угорщині, а також ситуацією з корупцією в країні.

"Що я скажу від імені адміністрації Байдена, так це те, що ми не приховували нашого глибокого занепокоєння наступом Будапешта на демократичні інститути, зокрема на судову владу, корупцією в Угорщині та іншими проявами ерозії демократії в країні з боку її керівництва", – зазначив Салліван у відповідь на запитання, чи вважає уряд США Угорщину диктатурою.

12 березня заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр прийняв посла США Девіда Прессмена через слова Джо Байдена про зустріч угорського прем’єра Віктора Орбана з Дональдом Трампом.

Після їхньої зустрічі Байден заявив, що прем'єр Угорщини "не вважає, що демократія працює, і прагне диктатури". У МЗС Угорщини відреагували, що не зобов'язані терпіти "таку брехню" від будь-кого, "навіть якщо ця людина є президентом Сполучених Штатів".

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