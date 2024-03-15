Кулеба у розмові зі Столтенбергом закликав подвоїти зусилля з постачання зброї і снарядів Україні

Глава МЗС Дмитро Кулеба у розмові з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом наголосив на необхідності збільшити і прискорити постачання зброї і боєприпасів Україні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Кулеба написав у Twitter (X) за результатами розмови.

Кулеба зазначив, що подякував Столтенбергу за його особисті зусилля, спрямовані на забезпечення підтримки України з боку НАТО.

"Я наголосив на важливості подвоєння міжнародних зусиль, спрямованих на збільшення та прискорення постачання зброї та боєприпасів Україні", – написав міністр.

Під час розмови вони також скоординували позиції напередодні засідання Ради Україна-НАТО у квітні.

"Україна вітає зусилля, спрямовані на посилення ролі НАТО у забезпеченні України всім необхідним для відбиття російської агресії", – заявив Кулеба.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг напередодні закликав країни Альянсу проявити політичну волю і зробити усе можливе для того, щоб Україна швидше отримувала потрібну їй зброю та боєприпаси.

У виступі він також навів результати опитування, проведеного в усіх країнах-членах, згідно з яким дві третини респондентів – за подальшу підтримку України.

Також опитування засвідчило високий рівень підтримки членства цих країн у НАТО, в тому числі у США.

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