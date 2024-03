Туск перед зустріччю з Макроном і Шольцом сказав, чим є справжня солідарність з Україною

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск перед зустріччю з лідерами Німеччини й Франції – Олафом Шольцом і Емманюелем Макроном – розповів, що вкладає в поняття "справжньої солідарності з Україною".

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Туск написав у Twitter (X).

"Справжня солідарність з Україною? Менше слів, більше боєприпасів", – написав прем'єр Польщі в день саміту з Німеччиною та Францією.

True solidarity with Ukraine? Less words, more ammunition.