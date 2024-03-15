Туск перед зустріччю з Макроном і Шольцом сказав, чим є справжня солідарність з Україною

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск перед зустріччю з лідерами Німеччини й Франції – Олафом Шольцом і Емманюелем Макроном – розповів, що вкладає в поняття "справжньої солідарності з Україною".

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Туск написав у Twitter (X).

"Справжня солідарність з Україною? Менше слів, більше боєприпасів", – написав прем'єр Польщі в день саміту з Німеччиною та Францією.

True solidarity with Ukraine? Less words, more ammunition. March 15, 2024

Зустріч лідерів у форматі так званого "Веймарського трикутника" має допомогти залагодити суперечності та продемонструвати світовій спільноті єдність після того, як за останній час стали очевидними значні розбіжності та взаємні претензії між Парижем і Берліном.

Вони стосуються і багатьох питань підтримки України – починаючи від надання далекобійних ракет до оцінки обсягів і значущості допомоги, наданої Францією та Німеччиною.

Непублічно німецькі посадовці нарікають, що Макрон вдається до рішучих заяв, але при цьому підтримка з боку Франції для України суттєво менша, ніж та, що надала і пообіцяла надати Німеччина.

Раніше знайомий з підготовкою зустрічі посадовець неофіційно коментував ЗМІ, що конкретних рішень чи анонсів після переговорів у п’ятницю не планують, і основна мета зустрічі – надіслати сигнал про єдність.