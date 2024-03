Туск перед встречей с Макроном и Шольцем сказал, чем является настоящая солидарность с Украиной

Премьер-министр Польши Дональд Туск перед встречей с лидерами Германии и Франции – Олафом Шольцем и Эмманюэлем Макроном – рассказал, что вкладывает в понятие "настоящей солидарности с Украиной".

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Туск написал в Twitter (X).

"Настоящая солидарность с Украиной? Меньше слов, больше боеприпасов", – написал премьер Польши в день саммита с Германией и Францией.

True solidarity with Ukraine? Less words, more ammunition.