Туск перед встречей с Макроном и Шольцем сказал, чем является настоящая солидарность с Украиной

Премьер-министр Польши Дональд Туск перед встречей с лидерами Германии и Франции – Олафом Шольцем и Эмманюэлем Макроном – рассказал, что вкладывает в понятие "настоящей солидарности с Украиной".

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Туск написал в Twitter (X).

"Настоящая солидарность с Украиной? Меньше слов, больше боеприпасов", – написал премьер Польши в день саммита с Германией и Францией.

True solidarity with Ukraine? Less words, more ammunition. March 15, 2024

Встреча лидеров в формате так называемого Веймарского треугольника должна помочь уладить противоречия и продемонстрировать мировому сообществу единство после того, как за последнее время стали очевидными значительные разногласия и взаимные претензии между Парижем и Берлином.

Они касаются и многих вопросов поддержки Украины – начиная от предоставления дальнобойных ракет до оценки объемов и значимости помощи, предоставленной Францией и Германией.

Непублично немецкие чиновники сетуют, что Макрон прибегает к решительным заявлениям, но при этом поддержка со стороны Франции для Украины существенно меньше, чем та, что предоставила и пообещала предоставить Германия.

Ранее знакомый с подготовкой встречи чиновник неофициально комментировал СМИ, что конкретных решений или анонсов после переговоров в пятницу не планируют, и основная цель встречи – послать сигнал о единстве.