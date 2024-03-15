Зустріч Шольца, Макрона і Туска, де обговорять Україну, невдовзі почнеться у Берліні

Президент Франції Емманюель Макрон невдовзі прибуде до Берліна на зустріч з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, після чого відбудеться також тристороння зустріч з прем’єром Польщі Дональдом Туском.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

Зустріч лідерів у п’ятницю, 15 березня, має допомогти залагодити суперечності та продемонструвати світовій спільноті єдність після того, як за останній час стали очевидними значні розбіжності та взаємні претензії між Парижем і Берліном у багатьох питаннях підтримки України – починаючи від надання далекобійних ракет до оцінки обсягів і значущості допомоги, наданої Францією та Німеччиною.

Непублічно німецькі посадовці нарікають, що Макрон вдається до рішучих заяв, але при цьому підтримка з боку Франції для України суттєво менша, ніж та, що надала і пообіцяла надати Німеччина.

Приблизно опівдні Макрон має провести нетривалу двосторонню зустріч з Олафом Шольцом, а після того вони зустрінуться у форматі "Веймарського трикутника" з прем’єром Польщі Дональдом Туском. Це буде перша така зустріч, відколи Туск став прем’єр-міністром.

Переговори мають допомогти лідерам "згладити гострі кути" перед самітом ЄС у Брюсселі 21-22 березня.

Раніше знайомий з підготовкою зустрічі посадовець неофіційно коментував ЗМІ, що конкретних рішень чи анонсів після переговорів у п’ятницю не планують, і основна мета зустрічі – надіслати сигнал про єдність.

Нагадаємо, у вівторок лідери Польщі зустрілися з президентом США Джо Байденом і говорили у тому числі про те, як зберегти і посилити підтримку України.