Reuters: ЄС готує нові персональні санкції через смерть Навального в колонії

Європейський Союз може вже наступного тижня узгодити санкції проти кількох осіб, які вважаються причетними до жорстокого поводження з російським опозиціонером Алексеєм Навальним і його смерті.

Про це агентству Reuters повідомили три дипломати ЄС, пише "Європейська правда".

Співрозмовники Reuters припускають, що міністри закордонних справ країн Євросоюзу можуть схвалити нові санкції через смерть Алексєя Навального вже в понеділок, 18 березня.

"Я думаю, що ви побачите політичну згоду, коли дійде до санкцій проти осіб, причетних до смерті Навального", – сказав агенції один високопоставлений дипломат ЄС.

Двоє інших дипломатів також заявили, що очікують політичного рішення міністрів, хоча з технічних причин ці заходи будуть юридично ухвалені пізніше.

У лютому вісім країн ЄС звернулися до глави зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозепа Борреля з проханням накласти санкції на російських прокурорів, суддів і співробітників пенітенціарних установ у зв'язку зі смертю Навального.

Раніше ЗМІ повідомляли, що країни Євросоюзу готують пакет санкцій проти близько 30 росіян та російських компаній через смерть Навального.