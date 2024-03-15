Reuters: ЕС готовит новые персональные санкции из-за смерти Навального в колонии

Европейский Союз может уже на следующей неделе согласовать санкции против нескольких лиц, которые считаются причастными к жестокому обращению с российским оппозиционером Алексеем Навальным и его смерти.

Об этом агентству Reuters сообщили три дипломата ЕС, пишет "Европейская правда".

Собеседники Reuters предполагают, что министры иностранных дел стран Евросоюза могут одобрить новые санкции из-за смерти Алексея Навального уже в понедельник, 18 марта.

"Я думаю, что вы увидите политическое согласие, когда дойдет до санкций против лиц, причастных к смерти Навального", – сказал агентству один высокопоставленный дипломат ЕС.

Двое других дипломатов также заявили, что ожидают политического решения министров, хотя по техническим причинам эти меры будут юридически приняты позже.

В феврале восемь стран ЕС обратились к главе внешнеполитического ведомства ЕС Жозепу Боррелю с просьбой наложить санкции на российских прокуроров, судей и сотрудников пенитенциарных учреждений в связи со смертью Навального.

Ранее СМИ сообщали, что страны Евросоюза готовят пакет санкций против около 30 россиян и российских компаний из-за смерти Навального.