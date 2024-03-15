У Сербії судитимуть 10 осіб за крадіжку 43 000 державних почесних нагород

У Сербії десятьом людям висунули звинувачення у крадіжці 43 000 державних нагород з урядової будівлі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Підозрювані вступили в змову, щоб здійснити "серйозну крадіжку державної власності" з офісу нагород, який розташований в адміністративній будівлі комуністичної епохи в новій частині Белграда, йдеться в заяві прокуратури.

У розлогій будівлі розташовані десятки офісів, у тому числі Міністерства внутрішніх справ, і вона часто слугує місцем проведення зустрічей під час візитів іноземних офіційних осіб.

Прокуратура повідомила, що вісім осіб було затримано, а двоє залишаються на волі.

Інших подробиць про справу правоохоронці не надали.

Торік поліція Чорногорії розпочала розслідування після виявлення підземного тунелю, що з'єднує житловий будинок з розташованим неподалік судовим сховищем, де зберігаються вилучені наркотики та інші речові докази.

За даними ЗМІ, зі сховища зникло кілька одиниць вогнепальної зброї, які є доказами проти лідерів так званого "Кавачського клану".