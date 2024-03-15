В Сербии будут судить 10 человек за кражу 43 000 государственных почетных наград

В Сербии десяти людям предъявили обвинения в краже 43 000 государственных наград из правительственного здания.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Подозреваемые вступили в сговор, чтобы осуществить "серьезную кражу государственной собственности" из офиса наград, который расположен в административном здании коммунистической эпохи в новой части Белграда, говорится в заявлении прокуратуры.

В раскидистом здании расположены десятки офисов, в том числе Министерства внутренних дел, и оно часто служит местом проведения встреч во время визитов иностранных официальных лиц.

Прокуратура сообщила, что восемь человек были задержаны, а двое остаются на свободе.

Других подробностей о деле правоохранители не предоставили.

В прошлом году полиция Черногории начала расследование после обнаружения подземного тоннеля, соединяющего жилой дом с расположенным неподалеку судебным хранилищем, где хранятся изъятые наркотики и другие вещественные доказательства.

По данным СМИ, из хранилища исчезло несколько единиц огнестрельного оружия, которые являются доказательствами против лидеров так называемого "Кавачского клана".