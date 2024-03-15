Спецслужби Латвії попередили про високий ризик провокацій цими вихідними
Служба державної безпеки Латвії попереджає про високий ризик провокацій під час ходи пам'яті легіонерів у суботу, 16 березня.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.
Водночас у спецслужбі зазначили, що у зв'язку з наближенням 16 березня у співпраці з Державною поліцією вже кілька тижнів працюють в посиленому режимі, щоб своєчасно виявити можливі провокації.
Цьогоріч ризик провокацій вищий, оскільки, хода співпадає з проведенням "виборів" президента РФ, зокрема, з голосуванням в російському посольстві в Ризі.
По-друге, як зазначили спецслужби, останнім часом у Латвії та інших країнах Балтії були здійснені різні провокаційні акції, організовані російськими спецслужбами.
По-третє, під час моніторингу інформаційного простору СДБ останнім часом помічає зростання міжетнічної напруженості.
Наявна в розпорядженні СДБ інформація не свідчить про те, що будь-які особи або групи осіб навмисно планують провокації під час ходи легіонерів, але, з огляду на вищевикладені чинники, їх не можна виключати.
16 березня в Ризі відбудеться хода пам'яті латвійських легіонерів – в пам'ять полеглих бійців Латвійського добровольчого легіону СС. В цей день в Ризі проходять ходи колишніх легіонерів і латвійських націоналістів.
Раніше стало відомо, що у Латвії Державна поліція і Державна прикордонна охорона під час російських президентських "виборів" перевірятимуть людей, які прийдуть на виборчу дільницю до посольства РФ в Ризі.
Крім того, прикордонні служби Латвії та Естонії посилять на кордоні з Росією у дні голосування на президентських "виборів".