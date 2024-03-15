Спецслужбы Латвии предупредили о высоком риске провокаций в эти выходные

Служба государственной безопасности Латвии предупреждает о высоком риске провокаций во время шествия памяти легионеров в субботу, 16 марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

В то же время в спецслужбе отметили, что в связи с приближением 16 марта в сотрудничестве с Государственной полицией уже несколько недель работают в усиленном режиме, чтобы своевременно выявить возможные провокации.

В этом году риск провокаций выше, поскольку, шествие совпадает с проведением "выборов" президента РФ, в частности, с голосованием в российском посольстве в Риге.

Во-вторых, как отметили спецслужбы, в последнее время в Латвии и других странах Балтии были осуществлены различные провокационные акции, организованные российскими спецслужбами.

В-третьих, в ходе мониторинга информационного пространства СГБ в последнее время замечает рост межэтнической напряженности.

Имеющаяся в распоряжении СДБ информация не свидетельствует о том, что какие-либо лица или группы лиц намеренно планируют провокации во время шествия легионеров, но, учитывая вышеизложенные факторы, их нельзя исключать.

16 марта в Риге состоится шествие памяти латвийских легионеров – в память павших бойцов Латвийского добровольческого легиона СС. В этот день в Риге проходят шествия бывших легионеров и латвийских националистов.

Ранее стало известно, что в Латвии Государственная полиция и Государственная пограничная охрана во время российских президентских "выборов" будут проверять людей, которые придут на избирательный участок в посольство РФ в Риге.

Кроме того, пограничные службы Латвии и Эстонии усилят проверки на границе с Россией в дни голосования на президентских "выборов".