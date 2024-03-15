Міноборони Грузії визнало, що його главу чотири роки консультував бізнесмен із Росії

У Грузії спалахнув скандал після того, як Міністерство оборони підтвердило, що майже чотири роки радником міністра був російський бізнесмен Давид Хідашелі, пов’язаний із оточенням президента РФ Владіміра Путіна.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації "Эхо Кавказа".

У п’ятницю опозиційний телеканал "Мтаварі архі" розповсюдив копію документа, згідно з яким Хідашелі, який проживає в Росії, обіймав посаду радника міністра оборони Грузії зі щомісячним окладом у тисячу ларі.

У грузинському Міноборони майже одразу підтвердили, що Хідашелі з 2020 по лютий 2024 року справді був радником – спочатку під час перебування Іраклія Гарібашвілі на посаді міністра оборони, а пізніше, після призначення Гарібашвілі прем’єром, вже під керівництвом міністра Джуаншера Бурчуладзе.

Давид Хідашелі

Останній підтвердив грузинським ЗМІ, що росіянин консультував його "з важливих питань". Зрештою, сам Хідашелі заявив, що як радник голови Міноборони Грузії займався питаннями демаркації кордону з Азербайджаном і нібито жодного разу не отримував оплати.

Ім’я Давида Хідашелі пов'язане у Грузії з так званою справою картографів, фігурантів якої звинувачували в передачі частини грузинської території Азербайджану. Розслідування у справі почали у 2020 році саме на підставі карт, отриманих Хідашелі в Росії.

А нещодавно ЗМІ зафіксували російського бізнесмена під час дискусії з віцеспікером парламенту Грузії Гією Вольським щодо перспективи "конфедерації Грузії з Абхазією і Південною Осетією".

У грузинській опозиції вважають, що є підстави для проведення розслідування правоохоронними органами. Незрозуміло, навіщо було оформляти в Міноборони громадянина Росії заради усних консультацій, і в чию кишеню пішли десятки тисяч ларі, що виписувалися на його ім'я.

Зі свого боку, у правлячій "Грузинській мрії" не побачили нічого поганого в діяльності Хідашелі на посаді радника.

За інформацією різних джерел, у минулому Давид Хідашелі обіймав посаду віцепрезидента в російській АФК "Система", що перебуває під санкціями США, 49,2% якої належить російському бізнесменові Володимиру Євтушенкову. Останній не раз називав другом лідера "Грузинської мрії" Бідзіну Іванішвілі.

Читайте також: Ще більш проросійська Грузія: чому зміна уряду в Тбілісі лише прискорить зближення з Москвою.