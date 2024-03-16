В Латвии оштрафовали двух агрессивных участников "выборов" президента России

Государственная полиция Латвии наложила административные штрафы на двух граждан России, которые агрессивно вели себя возле российского посольства перед голосованием на российских президентских "выборах".

Как пишет "Европейская правда", об этом порталу Delfi сообщили в латвийской полиции.

Утром накануне незадолго до 9:00 несколько человек собрались у посольства России в Риге с намерением участвовать в "голосовании" на выборах, тогда как оно продлится только один день – 17 марта.

Полиция попросила документы у собравшихся. Двое присутствующих проигнорировали требование, стали агрессивными, сопротивлялись, упали на землю и громко кричали. Их задержали и доставили в управление полиции.

После проверки и оформления административного штрафа обоих граждан России отпустили. Полиция подтвердила, что у них были действующие разрешения на пребывание в Латвии.

Латвийская Государственная полиция и Государственная пограничная охрана предупреждали, что во время российских президентских "выборов" будут проверять людей, которые придут на избирательный участок к посольству РФ в Риге.

Ранее министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии осудили намерения России провести президентские "выборы" на оккупированных территориях Украины.