МЗС Латвії підтвердило підтримку України до 10-річчя "референдуму" в Криму

Міністерство закордонних справ Латвії в заяві до 10-ої річниці псевдореферендуму про протиправну анексію Криму Росією наголосило на підтримці територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Латвійське МЗС наголосило, що нелегітимний референдум у Криму дав старт неспровокованій та невиправданій агресії проти України та її територіальної цілісності, яку Росія злочинно продовжила у 2022 році.

"Зараз на тимчасово окупованих і анексованих Росією українських територіях незаконно проводяться російські президентські "вибори", що є спробою легітимізувати як ці "вибори", так і незаконну анексію українських територій", – йдеться в заяві відомства.

"Латвія не визнає ані цих незаконних дій, ані їхніх результатів і найрішучішим чином засуджує беззаконну поведінку Росії, яка є кричущим порушенням міжнародного права, а також незалежності і суверенітету України", – додало МЗС Латвії.

Балтійська країна також підтвердила непохитну підтримку України та її незалежності, суверенітету і територіальної єдності в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Росія несе повну відповідальність за свою агресію проти України. Усі винні у злочині агресії, вчиненому проти України, та злочинах Росії проти українського цивільного населення повинні будуть понести повну відповідальність", – зазначило латвійське зовнішньополітичне відомство.

Раніше цього тижня президент Франції Емманюель Макрон відкинув можливість тривалого миру в Україні без її повернення до міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом.

Експрем’єр Британії Боріс Джонсон вважає позиції Путіна у Криму слабкими, й, у разі продовження підтримки України Заходом потрібним озброєнням, повернення півострова називає цілком реальним.