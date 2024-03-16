МИД Латвии подтвердил поддержку Украины к 10-летию "референдума" в Крыму

Министерство иностранных дел Латвии в заявлении к 10-й годовщине псевдореферендума о противоправной аннексии Крыма Россией отметило поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Латвийский МИД подчеркнул, что нелегитимный референдум в Крыму дал старт неспровоцированной и неоправданной агрессии против Украины и ее территориальной целостности, которую Россия преступно продолжила в 2022 году.

"Сейчас на временно оккупированных и аннексированных Россией украинских территориях незаконно проводятся российские президентские "выборы", что является попыткой легитимизировать как эти "выборы", так и незаконную аннексию украинских территорий", – говорится в заявлении ведомства.

"Латвия не признает ни этих незаконных действий, ни их результатов и самым решительным образом осуждает беззаконное поведение России, которое является вопиющим нарушением международного права, а также независимости и суверенитета Украины", – добавил МИД Латвии.

Балтийская страна также подтвердила непоколебимую поддержку Украины и ее независимости, суверенитета и территориального единства в пределах ее международно признанных границ.

"Россия несет полную ответственность за свою агрессию против Украины. Все виновные в преступлении агрессии, совершенном против Украины, и преступлениях России против украинского гражданского населения должны будут понести полную ответственность", – отметило латвийское внешнеполитическое ведомство.

Ранее на этой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон отверг возможность длительного мира в Украине без ее возвращения к международно признанным границам, включая Крым.

Экс-премьер Британии Борис Джонсон считает позиции Путина в Крыму слабыми, и, в случае продолжения поддержки Украины Западом нужным вооружением, возвращение полуострова называет вполне реальным.