Макрон: Для тривалого миру Україна має повернути Крим

Президент Франції Емманюель Макрон запевнив, що не прагне ескалації повномасштабної війни Росії проти України, але вважає РФ і кремлівський режим "супротивниками" Франції.

Про це Макрон сказав увечері 14 березня в інтерв’ю телеканалам TF1 і France 2, повідомляє "Європейська правда".

Французький президент вважає, що в разі перемоги Росії у війні "довіра до Європи буде зведена до нуля".

"Ви думаєте, що поляки, литовці, естонці, латвійці, румуни і болгари могли б хоч на секунду залишатися в спокої? І я навіть не кажу про Молдову, яка, слід визнати, сьогодні не є членом Європейського Союзу, але яка в будь-яку секунду опинилася б під загрозою", – додав він.

Водночас, коментуючи загрозу ескалації, яка могла б поширити активні бойові дії на інші європейські держави, Макрон висловив сподівання, що цього не станеться.

"Сьогодні Росія, безумовно, є супротивником. Кремлівський режим є супротивником. Як я завжди говорив, ми не ведемо війну проти Росії і російського народу, і ми підтримуємо Україну", – зазначив президент Франції.

"Ми робимо все можливе, щоб допомогти Україні перемогти Росію, тому що я скажу дуже просто: не може бути тривалого миру, якщо не буде суверенітету, якщо не буде повернення до міжнародно визнаних кордонів України, включно з Кримом", – додав він.

У тому ж інтерв'ю Макрон наголосив, що якщо Париж і вирішить відправити в Україну французькі війська, відповідальність за це лежатиме виключно на Росії.

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