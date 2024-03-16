Британия: российские "выборы" на оккупированных территориях Украины незаконны

Великобритания напомнила, что организация Россией голосования на "президентских выборах" на оккупированных территориях Украины является незаконной.

Как пишет "Европейская правда", заявление по этому поводу опубликовало МИД Соединенного Королевства.

"Россия не имеет легитимных оснований проводить выборы на суверенных территориях Украины в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и Крыму. Эти территории остаются частью Украины", – отметили в МИД Великобритании.

Russia has no legitimate basis to hold elections on the sovereign Ukrainian territory of Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk, Luhansk and Crimea.



These areas are a part of Ukraine.#StandWithUkraine pic.twitter.com/gXrh6AX3Yb March 16, 2024

Соединенные Штаты еще в пятницу осудили организацию Россией "выборов" на оккупированных территориях.

В совместном заявлении осуждение выразили и почти 60 стран ООН.

Президент Европейского совета Шарль Мишель заранее саркастически поздравил Путина с "победой на выборах", подчеркнув, что этот процесс невозможно считать демократическим волеизъявлением.