Британия: российские "выборы" на оккупированных территориях Украины незаконны

Великобритания напомнила, что организация Россией голосования на "президентских выборах" на оккупированных территориях Украины является незаконной.

Как пишет "Европейская правда", заявление по этому поводу опубликовало МИД Соединенного Королевства.

"Россия не имеет легитимных оснований проводить выборы на суверенных территориях Украины в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и Крыму. Эти территории остаются частью Украины", – отметили в МИД Великобритании.

Russia has no legitimate basis to hold elections on the sovereign Ukrainian territory of Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk, Luhansk and Crimea.



These areas are a part of Ukraine.#StandWithUkraine pic.twitter.com/gXrh6AX3Yb