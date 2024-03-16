ЗМІ: Компанія Маска розробляє мережу супутників для розвідки США

Компанія SpaceX Ілона Маска ймовірно розробляє мережу із сотень розвідувальних супутників за таємним контрактом із розвідкою США.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters, посилаючись на п’ятьох співрозмовників, поінформованих про це питання.

Створенням мережі займається підрозділ SpaceX Starshield. Вартість контракту, укладеного ще у 2021 році з Національним розвідувальним агентством (NRO), складає 1,8 млрд доларів. Від цього агентства інформацію отримують ЦРУ і Пентагон.

Співрозмовники кажуть, що у разі успішного розгортання нової мережі США отримають можливість швидко виявляти потрібні цілі практично у будь-якій точці світу. За їхніми словами, з 2020 року у космос вже запустили десяток прототипів.

У базі даних про супутники, які є на орбіті, знайшлися кілька супутників SpaceX, про які не заявляла ні компанія, ні урядові агентства. Двоє джерел кажуть, що це і є прототипи мережі Starshield.

Мережа має бути окремою від комерційних супутників для зв’язку Starlink, для якої SpaceX розмістила в космосі вже близько 5500 супутників. Також вважається, що ці супутники будуть більш стійкими до потенційних спроб завдати їм шкоди.

Reuters не змогли з’ясувати, коли нова мережа може запрацювати та які ще компанії беруть участь у програмі за іншими контрактами.

У SpaceX відмовилися коментувати, а в NRO визнали, що працюють над розробкою складної сучасної системи супутників для стеження у співпраці з багатьма іншими державними і недержавними партнерами, але не стали розкривати конкретики щодо участі SpaceX.

Нагадаємо, власник SpaceX Ілон Маск підтвердив, що через його рішення щодо роботи Starlink зірвалася українська операція біля узбережжя окупованого Криму. Після розголосу питанням зацікавився комітет Сенату США.

Нещодавно стало відомо про випадки використання супуникового зв’язку Starlink російськими військовими на окупованих територіях України, термінали вочевидь були придбані через треті країни.

Демократи в Палаті представників США розпочали розслідування щодо компанії SpaceX Ілона Маска, аби перевірити, чи вжила вона заходів для недопущення використання свого супутникового інтернет-сервісу Starlink Росією у війні проти України.