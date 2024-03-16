СМИ: Компания Маска разрабатывает сеть спутников для разведки США

Компания SpaceX Илона Маска вероятно разрабатывает сеть из сотен разведывательных спутников по тайному контракту с разведкой США.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters, ссылаясь на пять собеседников, информированных об этом вопросе.

Созданием сети занимается подразделение SpaceX Starshield. Стоимость контракта, заключенного еще в 2021 году с Национальным разведывательным агентством (NRO), составляет 1,8 млрд долларов. От этого агентства информацию получают ЦРУ и Пентагон.

Собеседники говорят, что в случае успешного развертывания новой сети США получат возможность быстро выявлять нужные цели практически в любой точке мира. По их словам, с 2020 года в космос уже запустили десяток прототипов.

В базе данных о спутниках, которые есть на орбите, нашлись несколько спутников SpaceX, о которых не заявляла ни компания, ни правительственные агентства. Два источника говорят, что это и есть прототипы сети Starshield.

Сеть должна быть отдельной от коммерческих спутников для связи Starlink, для которой SpaceX разместила в космосе уже около 5500 спутников. Также считается, что эти спутники будут более устойчивыми к потенциальным попыткам нанести им вред.

Reuters не смогли выяснить, когда новая сеть может заработать и какие еще компании участвуют в программе по другим контрактам.

В SpaceX не отреагировали на запросы о комментариях, а в NRO признали, что работают над разработкой сложной современной системы спутников для слежения в сотрудничестве со многими другими государственными и негосударственными партнерами, но не стали раскрывать конкретики относительно участия SpaceX.

Напомним, владелец SpaceX Илон Маск подтвердил, что из-за его решения относительно работы Starlink сорвалась украинская операция у побережья оккупированного Крыма. После огласки вопросом заинтересовался комитет Сената США.

Недавно стало известно о случаях использования спутниковой связи Starlink российскими военными на оккупированных территориях Украины, терминалы явно были приобретены через третьи страны.

Демократы в Палате представителей США начали расследование в отношении компании SpaceX Илона Маска, чтобы проверить, приняла ли она меры для недопущения использования своего спутникового интернет-сервиса Starlink Россией в войне против Украины.