Шольц їде до Ізраїлю, щоб зустрітися з Нетаньягу

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вирушив з візитом до Ізраїлю, під час якого планує зустрітися з прем’єр-міністром країни Біньяміном Нетаньягу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Очікується, що в центрі уваги переговорів Шольца з Нетаньягу буде підготовка Ізраїлю до наземного наступу в Рафаху на півдні сектора Газа.

Як зазначається, Шольц планує закликати до припинення вогню, щоб звільнити заручників і надати більше гуманітарної допомоги населенню на палестинській території.

Також німецький канцлер разом з Нетаньягу планує зустрітися з президентом Іцхаком Герцогом і міністром військового кабінету Бенні Ганцом, а також з родичами заручників.

Це другий візит Шольца до Ізраїлю з моменту, коли бойовики ХАМАС здійснили масовану атаку на Ізраїль.

Нещодавно віцеканцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Габек закликав Ізраїль змінити свою стратегію в Газі.

Його слова перегукнулись з нещодавніми коментарями президента США Джо Байдена, який заявив, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу "завдає шкоди Ізраїлю", і закликав його "приділяти більше уваги невинним, які гинуть внаслідок здійснених дій".