Шольц едет в Израиль, чтобы встретиться с Нетаньяху

Канцлер Германии Олаф Шольц отправился с визитом в Израиль, во время которого планирует встретиться с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Ожидается, что в центре внимания переговоров Шольца с Нетаньяху будет подготовка Израиля к наземному наступлению в Рафахе на юге сектора Газа.

Как отмечается, Шольц планирует призвать к прекращению огня, чтобы освободить заложников и предоставить больше гуманитарной помощи населению на палестинской территории.

Также немецкий канцлер вместе с Нетаньяху планирует встретиться с президентом Ицхаком Герцогом и министром военного кабинета Бенни Ганцем, а также с родственниками заложников.

Это второй визит Шольца в Израиль с момента, когда боевики ХАМАС совершили массированную атаку на Израиль.

Недавно вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек призвал Израиль изменить свою стратегию в Газе.

Его слова перекликались с недавними комментариями президента США Джо Байдена, который заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху "наносит вред Израилю", и призвал его "уделять больше внимания невинным, которые погибают в результате совершенных действий".